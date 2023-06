MotoGP, apoteosi italiana al Mugello nella sprint race! Vince Bagnaia, poi Bezzecchi

SportFair

Emozioni e spettacolo nella sprint race in Italia per il nuovo appuntamento del gran premio di MotoGP. Le prove libere e qualifiche hanno confermato la forma della Ducati e di Pecco Bagnaia, reduce dall’incidente in Francia. Poi i fratelli Marquez, sesto Bezzecchi al secondo posto della classifica generale.

In partenza subito la bandiera gialla per la caduta di Alex Marquez, poi arriva la pioggia e rischia di ribaltare la classifica. Jorge Martin supera Bagnaia, grandissima rimonta di Bezzecchi. Sorpasso di Jack Miller su Marc Marquez, poi Bezzecchi si porta alle spalle del leader del Mondiale. La gara è sul filo dell’equilibrio con quattro piloti in grado di vincere: Bagnaia, Bezzecchi, Martin e Zarco.

Nei giri finali Bagnaia scappa, vince e allunga ulteriormente in classifica generale. Al secondo posto un ottimo Bezzecchi, pienamente in corsa per il titolo. Terzo Martin, poi Zarco. Quinto Luca Marini, poi Miller e Marc Marquez. Nono Bastianini e decimo Quartararo.

Le dichiarazioni

Bagnaia: “ho avuto un po’ di paura alla fine per la pioggia. Bezzecchi era molto competitivo e ho chiuso il sorpasso. Mi sono divertito molto, il pubblico è stato spettacolare”.

Bezzecchi: “è stata una sprint fantastica, in qualifiche non ero abbastanza veloce. Sono contento per il risultato, adesso ci concentriamo per la gara di domani”.

Martin: “il passo è stato importante, ho fatto un ottimo primo giro. Il passo era incredibile e ho rischiato dopo la pioggia. Sono molto contento del podio”.