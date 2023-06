MotoGp, Marquez furioso: dito medio, incidente e la frecciata a Zarco

SportFair

È Marc Marquez show nelle FP2 al Sachsenring. Ma non nel modo in cui lo spagnolo si aspettava. Frustrazione, rabbia, una brutta caduta che ha coinvolto Zarco e tante polemiche. Ma andiamo con ordine.

L’incidente

“Alla prima curva è molto facile fare quell’errore in qualifica e io l’ho fatto – dice Marquez a Sky -, ma se c’è qualcuno che può evitarlo è Zarco, che deve stare attento in quel punto perché lì sa che possono arrivare velocemente i piloti. Io non posso evitarlo, è Zarco che può evitarlo“. A Marquez si è chiuso l’avantreno e la sua moto ha letteralmente falciato quella di Zarco che stava uscendo lentamente dai box.

Zarco

Marquez è corso a prendere la seconda moto, con Zarco ancora a terra. “Io l’ho guardato, ma arrivavano le moto ed era pericoloso avvicinarsi a lui, ho visto che era seduto ed era cosciente, ma io come posso aiutarlo? Dopo nel paddock sono andato a vedere come stava e per fortuna sta bene“, ha chiarito lo spagnolo.

Il dito medio

Tanto nervosismo in pista, sfociato in un vistoso dito medio. “Il dito fatto alla moto che significa? Stiamo facendo fatica. Il dito era per la situazione. Mi aspettavo di fare fatica, qui al Sachsenring se non hai grip è un problema, ma adesso dobbiamo vedere che soluzione trovare per domani perché sul giro secco facciamo fatica“, ha concluso Marquez.