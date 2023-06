MotoGP, Jorge Lorenzo sgancia la bomba di mercato: le reazioni in Ducati

SportFair

La stagione in MotoGP inizia ad entrare nella fase importante e un argomento sempre caldissimo è quello legato al mercato piloti. Marc Marquez è reduce da gravi infortuni e ovviamente la condizione fisica non è al meglio. Il talento dello spagnolo non è in discussione e iniziano a circolare notizie a sorpresa sul futuro.

La rivelazione dell’ex pilota Jorge Lorenzo ha scatenato motivi di discussione. “Lascerà la scuderia al 100%. Per dove? Per la Ducati con un’offerta economica inferiore, che non lo accontenterà, ma che lui accetterà. Il passaggio ci sarà nel 2025, e al momento è difficile dire se inizialmente sarà la scuderia ufficiale o quella satellite. In quel momento avrà 32 anni, e ci saranno molti piloti più giovani che stanno andando forte. Ma ovviamente stiamo parlando di Marc Marquez”, le parole a moto.it.

Immediata è arrivata la replica di Luigi Dall’Igna: “siamo contenti dei piloti che abbiamo in questo momento, uno (Enea Bastianini) non siamo ancora riusciti a metterlo in luce perché si è infortunato, ma spero di rivederlo in forma al Mugello, e l’altro è Pecco (Bagnaia). L’anno scorso ha fatto cose stratosferiche con la nostra moto. Ha fatto cose che solamente un grande campione riesce a fare. Per cui, da qua al 2024, ne deve ancora passare di acqua sotto ai ponti e tutto può ancora succedere. Inoltre non credo che Marquez accetterebbe di andare in un team non ufficiale. E’ una stella, e le stelle vogliono essere trattate come tali”.