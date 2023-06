MotoGP, la classifica piloti dopo la sprint race in Olanda: accorcia Bezzecchi

SportFair

Doppietta italiana nella sprint race in Olanda. Si conferma in grandissima forma Marco Bezzecchi, autore di un weekend perfetto nel nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Al secondo posto Pecco Bagnaia, ancora in testa alla classifica piloti.

Penalizzato Binder, il podio è stato conquistato da Fabio Quartararo. Poi Espargaro e Jorge Martin. Giornata positiva per Bagnaia e Bezzecchi, in grado di recuperare punti su Jorge Martin.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

Francesco Bagnaia 169 Jorge Martin 148 Marco Bezzecchi 138 Johann Zarco 109 Brad Binder 101 Luca Marini 89 Jack Miller 79 Fabio Quartararo 64 Aleix Espargaro 61 Maverick Vinales 56 Alex Marquez 53 Franco Morbidelli 50 Alex Rins 47 Augusto Fernandez 36 Fabio Di Giannantonio 34 Miguel Oliveira 27 Takaaki Nakagami 26 Enea Bastianini 18 Marc Marquez 15 Dani Pedrosa 13 Jonas Folger 7 Joan Mir 5 Michele Pirro 5 Danilo Petrucci 5 Raul Fernandez 4 Lorenzo Savadori 4 Stefan Bradl 2 Iker Lecuona 0 Pol Espargaro 0