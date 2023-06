MotoGP Italia, risposta di Bagnaia: è il più veloce nelle FP2 | TEMPI

SportFair

Si torna in pista in MotoGP per il GP d’Italia, nuovo appuntamento del campionato. La stagione inizia ad entrare nel vivo e sono in arrivo nuove indicazioni per la classifica piloti. Gli italiani continuano a fare la voce grosse, la graduatoria è guidata da Bagnaia e Bezzecchi.

Il campione del mondo in carica è il netto favorito per la vittoria finale, ma la prima parte della stagione è stata condizionata da cadute ed incidenti. Bezzecchi è la vera sorpresa, poi Binder, Martin, Zarco e Marini.

Si sono concluse anche le FP2. Nel finale di sessione caduta di Marc Marquez. Il giro più veloce è stato realizzato da Bagnaia, poi Bezzecchi, Rins, Binder, Martin e Bastianini. Settimo Zarco, poi Marc Marquez, Espargaro e Marini. Solo 16° Quartararo.