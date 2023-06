MotoGP, bruttissimo incidente tra Marquez e Zarco: moto distrutte | VIDEO

SportFair

Sono in corso le FP2 in MotoGP, valide per l’appuntamento in Germania. Dopo il giro più veloce di Zarco nelle FP1, la situazione si è ribaltata nelle seconde prove libere. Nella prima parte bandiere rosse per una caduta di Nakagami, poi il giro più veloce di Bagnaia.

Nei minuti finali momenti di grande paura. Bruttissimo incidente a 3 minuti dal termine: Marquez scivola e travolge Zarco. Le moto sono distrutte e le immagini impressionanti.

Zarco’s bike split in half when he and Marquez collided 😳#MotoGP | #GermanGP pic.twitter.com/woAx0oR7xw — Inge Vliek (@xingevliek) June 16, 2023