MotoGP, la griglia di partenza in Olanda: dominio italiano

Spettacolo italiano nelle qualifiche in Olanda per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. La pole position è stata conquistata da Marco Bezzecchi, sempre più in grande spolvero. Prima fila tutta italiana con Pecco Bagnaia e Luca Marini.

In seconda fila Quartararo, Binder e A. Espargaro. Poi Vinales, Zarco e Alex Marquez. Giallo nelle Q1 con il tamponamento di Marc Marquez a Bastianini.

La griglia di partenza del Gp d’Olanda

1ª Fila: 1. Bezzecchi, 2. Bagnaia, 3. Marini

2ª Fila: 4. Quartararo, 5. Binder, 6. A. Espargaro

3ª Fila: 7. Vinales, 8. Zarco, 9. A. Marquez

4ª Fila: 10. Martin, 11. Oliveira, 12. Miller

5ª Fila: 13. Di Giannantonio, 14. Nakagami, 15. Morbidelli

6ª Fila: 16. R. Fernandez, 17. M. Marquez, 18. Bastianini

7ª Fila: 19. Savadori, 20. Bradl