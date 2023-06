MotoGP, la griglia di partenza al GP d’Italia: i fratelli Marquez alle spalle di Bagnaia

SportFair

Continua il dominio di Bagnaia in Italia, il pilota della Ducati ha conquistato una grandissima pole position. Continua l’appuntamento con il mondiale di MotoGP e l’attesa per la gara è altissima. Il campione del mondo in carica è in grandissima forma ed è il favorito per la vittoria del gran premio.

In seconda posizione Marc Marquez, poi Alex Marquez. In seconda fila Miller, Martin e Bezzecchi, poi Espargaro Zarco e Rins. A chiudere la quarta fila Binder, Marini e Bastianini.

MotoGP griglia partenza in Italia

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. M.Marquez, 3. A.Marquez

2ª fila: 4. Miller, 5. Martin, 6. Bezzecchi

3ª fila: 7. A.Espargaro, 8. Zarco, 9. Rins

4ª fila: 10. Binder, 11. Marini, 12. Bastianini

5ª fila: 13.Vinales, 14. Mordidelli, 15. Quartararo

6ª fila: 16. Nakagami, 17. Pirro, 18. Oliveira

7ª fila: 19. Di Giannantonio, 20. R.Fernandez, 21. A.Fernandez

8ª fila: 22. Savadori, 23. Folger