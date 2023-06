MotoGp, la griglia di partenza del Gp della Germania: tutti a caccia di Bagnaia

SportFair

Tante cadute nelle qualifiche del Gp della Germania, con Marquez a terra 3 volte, Zarco e Bezzecchi una. Cadute che, nel finale, hanno portato a 3 bandiere gialle in contemporanea che hanno cancellato diversi ottimi tempi.

La differenza l’ha fatta chi è rimasto in sella ed è andato veloce fin da subito. Pecco Bagnaia ovviamente. Il Campione del Mondo in carica si è preso la pole position al Sachsenring in una prima fila completata da Luca Marini e Jack Miller. Inseguno Zarco, Bezzecchi e Martin dalla 2ª fila, mentre Marc Marquez partirà dalla 3ª fila con il fratello Alex e Binder.

La griglia di partenza del Gp della Germania

1ª Fila: 1. Bagnaia, 2. Marini, 3. Miller

2ª Fila: 4. Zarco, 5. Bezzecchi, 6. Martin

3ª Fila: 7. M. Marquez, 8. A. Marquez, 9. Binder

4ª Fila: 10. A. Espargaro, 11. Bastianini, 12. Quartararo

5ª Fila: 13. Vinales, 14. Di Giannantonio, 15. A. Fernandez

6ª Fila: 16. Oliveira, 17. Morbidelli, 18. Nakagami

7ª Fila: 19. R. Fernandez, 20. Folger