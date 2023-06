MotoGP, si torna in pista per il GP d’Italia: orari e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo una lunga pausa il campionato di MotoGP è pronto a tornare e le emozioni sono sempre assicurate. L’ultima gara in Francia si è conclusa con il trionfo di Bezzecchi e il pilota italiano è tornato pienamente in corsa per la vittoria finale. Il grande favorito è Bagnaia, il rendimento di Pecco è stato però condizionato da cadute e incidenti.

E’ altissima l’attesa per il prossimo appuntamento in Italia, al Mugello. I piloti in pista venerdì 9 giugno per le prime due libere, poi sabato le FP3, le qualifiche e la sprint race alle 15. La gara è fissata per domenica 11 giugno alle ore 14:00.

GP d’Italia: orari e dove vederlo in tv

Venerdì 9 giugno

FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:45

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:00-17:30

Sabato 10 giugno

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP3 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 11 giugno

Warm-Up MotoGP: 9:45-9:55

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Il GP d’Italia in tv

Il Gran Premio d’Italia 2023 di MotoGP sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la diretta in chiaro su TV8 per le qualifiche e la sprint race di sabato 10 giugno, alle 10:50 e alle 15:00, e la gara di domenica 11 giugno alle ore 14:00.