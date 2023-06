MotoGP, attesa per il GP in Germania: orari e dove vederlo in tv

SportFair

La MotoGP entra nella fase importante e l’ultimo gran premio al Mugello ha confermato la forza di Pecco Bagnaia. L’italiano della Ducati è stato protagonista di un vero e proprio dominio e la classifica piloti è sempre più interessante. Alle spalle del leader del mondiale Martin e Zarco, poi un ottimo Luca Marini.

E’ già alta l’attesa in vista del prossimo appuntamento in campionato, si corre in Germania. Il favorito è ancora Bagnaia, chiamato ad un reazione Bezzecchi. L’appuntamento della gara è fissato per domenica 18 giugno alle ore 14:00.

GP Sachsenring, gli orari

Venerdì 16 giugno

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 17 giugno

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 18 giugno

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

Il GP di Germania con qualifiche e gare sarà visibile in diretta su Sky e Now. TV8 offre invece live le qualifiche del sabato e la Sprint race. In differita le gare della domenica.