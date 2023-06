MotoGp, FP1 Gp d’Italia: Marquez davanti, Ducati indietro | TEMPI

SportFair

Inizia ufficialmente il weekend che porterà al Gp d’Italia. Primo appuntamento in pista al Mugello, come di norma, con le FP1 del venerdì. Il miglior tempo della Prima sessione di Prove Libere è stato quello di Alex Marquez in 1:46.121.

Secondo posto per Quartararo davanti a Binder. Bezzecchi primo degli italiani in 4ª posizione. Indietro le Ducati dei ‘ristabiliti’ Bastianini 15° e Bagnaia 16°.

Da segnalare la caduta di Aleix Espargarò che nella giornata di ieri aveva rimediato già un problema al piede in seguito a una caduta in bici.

I tempi delle FP1 del Gp d’Italia