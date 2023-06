MotoGP, doppietta italiana nella sprint race in Olanda: strepitoso Bezzecchi

SportFair

Grandissimo spettacolo nella sprint race in Olanda per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. E’ andato in scena un bellissimo duello tra Bezzecchi e Bagnaia, due piloti italiani pienamente in corsa per la vittoria del titolo. Un po’ in difficoltà Jorge Martin, al secondo posto della classifica generale.

Ottima partenza di Pecco Bagnaia che si porta in testa alla gara, positivo lo scatto di Binder al secondo posto. Terzo Bezzecchi, poi Quartararo e Marini. Inizio positivo anche per Marquez, poi un calo dello spagnolo. Bezzecchi sorpassa prima Binder e poi Bagnaia e prova la fuga. In rimonta Jorge Martin, in quinta posizione.

Vince Bezzecchi, vero dominatore del weekend in Olanda. Secondo Bagnaia, ancora in vetta alla classifica piloti. Terzo Binder, quarto Quartararo e quinto Espargaro. Sesto Jorge Martin, nono Bastianini.

Ribaltone dopo la gara. Binder ha perso il terzo posto per una penalità di 3″, sul podio Quartararo.

Le dichiarazioni

Bezzecchi: “mi sono sentito una favola sulla moto. Ho fatto un errore in partenza, il passo è sempre stato buono per la rimonta. Il circuito è bellissimo e sono già concentrato per domani”.

Bagnaia: “avavamo iniziato male, ho provato a stare vicino a Bezzecchi, ancora velocissimo. Sono fiducioso per domani, speriamo in un altro risultato positivo”.

Quartartaro: “sono molto contento di quanto fatto oggi e di essere salito sul podio. So che ci sono riuscito solo per merito della penalizzazione di Brad Binder, mi era capitato a Misano anni fa. Ad ogni modo ho messo in pista un buon passo gara”.