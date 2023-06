MotoGP, doppietta italiana nelle FP3 in Italia: i risultati

SportFair

Sono andate in archivio anche le FP3, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Si inizia a fare sul serio, in attesa delle qualifiche e della sprint race. Il favorito alla vittoria è il solito Pecco Bagnaia, reduce dall’incidente in Francia. Occhio anche a Bezzecchi, in grande spolvero in questo inizio di stagione.

Nel corso delle FP3 si sono verificate due brutte cadute: prima Raul Fernandez e nel finale Augusto Fernandez con bandiera rossa. Il più veloce è stato ancora una volta Pecco Bagnaia, poi Luca Marini, Quartararo, Morbidelli e Miller. Al sesto posto Zarco. Solo 16° Bezzecchi. Adesso appuntamento con le qualifiche.