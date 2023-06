MotoGP, dominio di Bagnaia in Italia: è pole position, poi Marc Marquez

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa per il GP d’Italia, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Le ultime prove libere sono state dominate da Bagnaia e sono arrivate nuove indicazioni in vista della sprint race di oggi e della gara di domenica. Il pilota della Ducati è il netto favorito alla vittoria finale e le ultime gare sono state condizionate da eventi sfortunati. E’ lotta in classifica generale con Bezzecchi, ma non sono da escludere colpi di scena.

Nei minuti iniziali del Q2 caduta per Bastianini. La pole position è stata conquistata da Bagnaia, grandissimo protagonista in Italia. Poi i due Marquez, prima Marc e poi Alex. In quarta posizione Miller, sesto Bezzecchi. Solo 11° Marini, 12° Bastianini.

MotoGP griglia partenza in Italia

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. M.Marquez, 3. A.Marquez

2ª fila: 4. Miller, 5. Martin, 6. Bezzecchi

3ª fila: 7. A.Espargaro, 8. Zarco, 9. Rins

4ª fila: 10. Binder, 11. Marini, 12. Bastianini

5ª fila: 13.Vinales, 14. Mordidelli, 15. Quartararo

6ª fila: 16. Nakagami, 17. Pirro, 18. Oliveira

7ª fila: 19. Di Giannantonio, 20. R.Fernandez, 21. A.Fernandez

8ª fila: 22. Savadori, 23. Folger