MotoGP, la classifica piloti dopo la sprint race in Italia: allunga Bagnaia

E’ doppietta italiana nella sprint race del GP di MotoGP in Italia, nuovo appuntamento del campionato. Pecco Bagnaia continua a confermarsi in grandissima forma ed è nettamente il favorito per la vittoria del Mondiale. Trionfo del campione del mondo in carica. In seconda posizione Bezzecchi, sempre più candidato per la vittoria del titolo e autore di una grande rimonta.

Sul podio Martin, poi Zarco. Quinto Luca Marini, poi Miller e Marc Marquez. Nono Bastianini e decimo Quartararo. In classifica generale Bagnaia allunga, i punti di vantaggio su Bezzecchi sono adesso 4.

MotoGP, la classifica piloti dopo la sprint race in Italia

1- Francesco Bagnaia 106

2- Marco Bezzecchi 102

3- Jorge Martin 87

4- Brad Binder 81

5- Johann Zarco 72

6- Luca Marini 59

7- Jack Miller 53

8- Fabio Quartararo 49

9- Maverick Vinales 49

10- Alex Rins 47

11- Aleix Espargaro 44

12- Alex Marquez 41

13- Franco Morbidelli 40

14- Augusto Fernandez 30

15- Fabio Di Giannantonio 25

16- Miguel Oliveira 21

17- Takaaki Nakagami 21

18- Marc Marquez 15