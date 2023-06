MotoGp, la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint Race in Germania

SportFair

Jorge Martin versione “Martinator” nella Sprint Race del Gp della Germania. Il pilota spagnolo vince la gara del sabato e si mette in tasca 12 punti utili per la classifica generale. Martin blinda il secondo posto a quota 119, 21 lunghezze in meno di Pecco Bagnaia che chiude secondo in pista al Sachsenring e rinforza la propria leadership del Mondiale a quota 140 punti.

Terzo posto per Bezzecchi a quota 113 con alle spalle Brinder a 96 e Zarco a 93, autori in pista di un contatto con relativo strascico polemico.

Classifica Piloti MotoGP

Francesco Bagnaia 140 Jorge Martin 119 Marco Bezzecchi 113 Brad Binder 96 Johann Zarco 93 Luca Marini 78 Jack Miller 69 Aleix Espargaro 55 Fabio Quartararo 54 Maverick Vinales 53 Alex Rins 47 Franco Morbidelli 46 Alex Marquez 43 Augusto Fernandez 31 Fabio Di Giannantonio 27 Takaaki Nakagami 24 Miguel Oliveira 21 Marc Marquez 15 Dani Pedrosa 13 Enea Bastianini 8 Jonas Folger 7 Joan Mir 5 Michele Pirro 5 Danilo Petrucci 5 Raul Fernandez 3 Stefan Bradl 2 Iker Lecuona 0 Pol Espargaro 0