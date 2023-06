MotoGp, la classifica piloti dopo il Gp di Assen: Bagnaia vola prima della pausa

SportFair

In archivio la gara di Assen, la MotoGp va finalmente a riposo per la pausa estiva. In Olanda vince ancora Pecco Bagnaia che dopo il secondo posto in qualifica e nella sprint torna a mettere la propria Ducati davanti a tutti.

Il Campione del Mondo in carica blinda la prima posizione nel ranking a quota 194 punti. Alle sue spalle Jorge Martin a quota 159 (-35), un punto in più di Marco Bezzecchi che con il secondo posto odierno sale a quota 158.

Classifica MotoGp

Francesco Bagnaia 194 Jorge Martin 159 Marco Bezzecchi 158 Brad Binder 114 Johann Zarco 109 Luca Marini 98 Jack Miller 79 Aleix Espargaro 77 Fabio Quartararo 64 Alex Marquez 63 Franco Morbidelli 57 Maverick Vinales 56 Alex Rins 47 Augusto Fernandez 42 Fabio Di Giannantonio 34 Takaaki Nakagami 34 Miguel Oliveira 27 Enea Bastianini 18 Marc Marquez 15 Dani Pedrosa 13 Jonas Folger 9 Lorenzo Savadori 9 Raul Fernandez 8 Joan Mir 5 Michele Pirro 5 Danilo Petrucci 5 Stefan Bradl 5 Iker Lecuona 0