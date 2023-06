SportFair

Sono andate in archivio anche le FP3 per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP in Olanda. Le prime due sessioni di prove libere hanno confermato la forza di Marco Bezzecchi, sempre più un candidato alla vittoria del titolo. I principali favoriti sono Bagnaia, il leader del mondiale, e Jorge Martin.

Il giro più veloce nelle FP3 è stato ancora una volta Marco Bezzecchi, poi Quartararo e Bagnaia. Quarto Morbidelli, in ripesa. Poi Espargaro, Luca Marini e Vinales. Decimo Bastianini.