MotoGP, risposta di Bezzecchi in Germania: è il più veloce nelle FP2 | TEMPI

Si sono concluse anche le FP2 in Germania per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Dopo il giro più veloce di Zarco nelle FP1, la situazione si è ribaltata nella seconda sessione di prove libere. In avvio le bandiere rosse per la caduta di Nakagami, fortunatamente senza conseguenze del pilota.

Il campione del mondo Pecco Bagnaia si conferma ancora una volta l’uomo da battere. La prima parte di stagione è stata di altissimo livello ed è stata condizionata da cadute ed incidenti. Per il resto si preannuncia grande bagarre con Bezzecchi chiamato alla reazione. A 3 minuti dal termine bruttissimo incidente: Marquez scivola e travolge Zarco, moto distrutte e fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti.

Il giro più veloce nelle FP2 è stato realizzato da Bezzecchi, poi Martin ed Espargaro. Quarto Bagnaia, poi Miller, Quartararo, Marini e Bastianini.