MotoGP, Bezzecchi vola in Olanda: è il più veloce anche nelle FP2, caduta per Marquez

Giornata interessante in MotoGP in vista del prossimo appuntamento del campionato in Olanda. Si preannuncia un bellissimo duello tra Jorge Martin e Bagnaia, con altri possibili outsider e Bezzecchi in grande spolvero nelle prime sessioni di prove libere. Marc Marquez è reduce da un infortunio e continua a riscontrare problemi, nelle FP1 caduta per Bastianini. A tre minuti dal termine si è registrata un’altra caduta di Marc Marquez, sempre più in difficoltà.

Il tempo più veloce nelle FP2 è stato realizzato da Marco Bezzecchi, poi Jorge Martin, Miller e Bagnaia. In quinta posizione Vinales, poi Quartararo, Espargaro e Binder. A chiudere la Top-10 Luca Marini e Alex Marquez.