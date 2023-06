MotoGp, barbecue al Mugello: Bagnaia festeggia con un hot dog | VIDEO

Sarà la fame di vittoria (e non solo, a quanto pare), sarà che la Ducati fa gli avversari arrosto, ma ecco… un barbecue sulla pista del Mugello non ce lo aspettavamo!

Pecco Bagnaia festeggia in maniera simpatica la sua vittoria nel Gp d’Italia allestendo un tavolino con tanto di barbecue personale a bordo pista. La Ducati cucina fumanti hot dog per i piloti che mangiano e fanno festa.

Barbecue at the ready! 🌭

Nothing better than a hot dog in the sun 😎#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/I8GLcAeI1h

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 11, 2023