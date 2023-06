MotoGP, Bagnaia non si fida: “ad Assen sarà più difficile dell’anno scorso”

SportFair

In Germania è andato in scena un bellissimo duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, concluso con il successo dello spagnolo. Il campione del mondo in carica, invece, guida la classifica piloti e si prepara per il prossimo appuntamento in Olanda.

L’appuntamento di Assen si preannuncia insidioso, come comfermato proprio da Bagnaia. “Siamo all’ultima gara prima della lunga pausa estiva e pertanto, prima di iniziare la seconda e impegnativa parte della stagione, sarà importante provare a consolidare la nostra posizione in Campionato. L’anno scorso ad Assen abbiamo ottenuto una fantastica vittoria e quest’anno ci riproveremo anche se mi aspetto una gara molto più combattuta e numerosi rivali pronti a lottare per il primo posto. Il TT Circuit è una delle mie piste preferite e non a caso il layout del circuito è anche tatuato sul mio braccio. In questo momento il mio feeling con la Desmosedici GP è ottimo perciò sono fiducioso di poter far bene anche questo fine settimana”.