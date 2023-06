Politica e sport in lutto: è morto Silvio Berlusconi

SportFair

Mondo della politica e dello sport in lutto: è morto Silvio Berlusconi. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata odierna dall’Ospedale San Raffaele nel quale era ricoverato da venerdì per sottoporsi ad “accertamenti programmati” legati alla leucemia mielomonicita cronica di cui soffriva da tempo. Si è spento all’età di 86 anni.

Il fratello Paolo Berlusconi e la figlia Marina sono arrivati poco fa all’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier era ricoverato da venerdì scorso. I familiari sono arrivati entrambi intorno alle 9.30, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra. Entrambi sono entrati nella struttura dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo delle proprie auto. Arrivati a stretto giro anche i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi. Segnale, come spesso accade in questi casi, che il ‘Cavaliere’ non ce l’avrebbe fatta.

L’ascesa

Imprenditore brillante, inizia la sua scalata nel 1968 con Edilnord che sale in orbita con la costruzione di Milano 2. Sei anni più tardi si dedica al settore televisivo con la prima rete privata italiana, TeleMilano. Nel 1976 il cambio di nome in “Canale 5”. L’ingresso nello sport arriva proprio attraverso la tv con la trasmissione del Mundialito, torneo che vede sfidarsi a San Siro Milan, Inter, Santos, Feyenoord e Penarol. Nel 1982 acquista Italia 1 dall’editore Rusconi e Rete 4 nel 1984 dal gruppo Arnoldo Mondadori Editore.

Dal Milan al Monza

Il 20 febbraio 1986 Berlusconi salva il Milan dal fallimento. Da quel momento nasce una nuova era per il calcio italiano e per la storia del club rossonero: arrivano 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa e 1 Coppa del Mondo per Club. Sono 29 i trofei vinti in 31 anni.

Lasciato il Milan nelle mani di Yonghong Li nel 2017, l’anno successivo è diventato presidente del Monza portando dalla Serie C alla Serie A in compagnia di Adriano Galliani, figura che lo ha sempre affiancato nella sua carriera sportiva.

La politica

Nel 1994 fonda Forza Italia e vince le elezioni politiche nel marzo dello stesso anno diventando Premier. È il primo di 3 governi sotto la sua guida: seguiranno quello 2001-2006 e quello 2008-2011. Nel 2003 è stato anche presidente del Consiglio Europeo.