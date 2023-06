Morte Gino Mader, neutralizzata la tappa del Giro di Svizzera

SportFair

“Correremo tutti assieme, in gruppo, fino al traguardo in ricordo di Gino“. Con queste parole Olivier Senn, direttore del Giro di Svizzera, ha annunciato la neutralizzazione della tappa odierna del Giro di Svizzera. La scelta è stata presa per onorare la memoria di Gino Mader, ciclista morto nella mattinata odierna in seguito ai danni riportati nella caduta di ieri.

I ciclisti hanno percorso solo gli ultimi 20 km. Poi hanno lasciato spazio ai compagni di squadra svizzeri del Team Bahrain-Victorious, la squadra di Mader, che posizionatisi in testa hanno tagliato il traguardo tra gli applausi degli spettatori.