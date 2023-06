Monza, chi è Evangelos Marinakis? L’uomo del dopo Berlusconi

SportFair

Seppur legato per sempre alla storia del Milan, Silvio Berlusconi, dal 2018 a lunedì mattina, è stato presidente del Monza. In Brianza l’ennesima delle sue tante, straordinaria, imprese calcistiche, prendere un club dalla Serie C e portarlo in Serie A fini a sfiorare l’Europa nel suo primo anno in massima serie. E chissà ancora quanti e quali traguardi sognava il ‘Cavaliere’ per il suo nuovo club.

Un’eredità che verrà raccolta da Evangelos Marinakis. Secondo “Il Corriere dello Sport”, la trattativa per la cessione del club sarebbe stata chiusa nei giorni scorsi. L’ultimo regalo di Berlusconi prima dell’addio.

Chi è Evangelos Marinakis?

Uno degli uomini più ricchi di Grecia, uomo politico di centrodestra (rieletto membro del consiglio comunale del Pireo), armatore con una delle più grandi flotte mercantili del mondo (ereditata dal padre) ed editore con tv, radio e giornali di proprietà. Evangelos Marinkais è tutto questo e molto altro. Soprattutto, è un grande appassionato di sport.

È già proprietario dell’Olympiakos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra (acquistato nel 2017 e portato dalla Championship alla Premier League). Ha portato Marcelo e James Rodriguez in Grecia, mentre Renan Lodi e Keylor Navas in Premier League. In passato anche un coinvolgimento in un’inchiesta della Federazione greca su alcune partite trucate e calcioscommesse.