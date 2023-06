Mercato NBA, super trade a 3: Porzingis ai Celtics, beffa Gallinari

SportFair

Dopo la clamorosa trade che ha portato Bradley Beal ai Phoenix Suns, il mercato NBA si infiamma ancora con i Washington Wizards protagonisti. Anche Kristaps Porzingis saluta la Capitale e approda ai Boston Celtics. La trade coinvolge anche Memphis che prende Marcus Smart. A Washington Tyus Jones, Mike Muscala e Danilo Gallinari.

Peccato per il ‘Gallo’

Dispiace non aver visto Danilo Gallinari nemmeno per un minuto con la maglia dei Boston Celtics, squadra per la quale tifava fin da bambino. Il brutto infortunio subito in Nazionale l’anno scorso lo ha tenuto fuori per l’intera stagione. Dispiace anche e soprattutto non averlo potuto vedere indossare la maglia di una contender vera e propria e magari, perchè no, vederlo aiutare i Celtics in ottica anello.

Il futuro è ancora tutto da decifrare. Tornato finalmente arruolabile, Gallinari risulta essere un cestista di tutto rispetto per qualsiasi squadra che punta a una postseason da protagonista. Il suo contratto da 6.8 milioni potrebbe far gola a molte squadre e Washington potrebbe privarsene al momento giusto. Possibile anche l’ipotesi di un buyout che permetterà all’ex Olimpia Milano di accordarsi personalmente con un’altra franchigia.