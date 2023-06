Mercato NBA, Kyrie Irving incontra i Suns: la situazione 

SportFair

Dopo la clamorosa richiesta di trade fatta pervenire da James Harden alla dirigenza dei Philadelphia 76ers dopo aver esercitato la Player Option presente nel suo contratto, l’NBA potrebbe assistere a un altro scenario a dir poco particolare. Particolare come il suo protagonista.

L’incontro nella notte

Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Bleacher Report, Kyrie Irving incontrerà la dirigenza dei Phoenix Suns domani sera nella mezzanotte italiana. L’ex Playmaker dei Nets sembra molto interessato alle prospettive di titolo della squadra dell’Arizona che vanta a roster l’ex compagno Kevin Durant, Kevin Booker, Bradley Beal e DeAndre Ayton. E qui sorge il primo ostacolo.

Cosa possono offrire i Suns a Irving, visto il cap alquanto saturo? Il minimo salariale, salvo complicate trade. Ayton sarebbe il primo indiziato a partire, ma i Mavs non valuterebbero la trade. Dallas sarebbe invece disposta a offrire un max contract da 272 milioni di dollari per 5 anni a Kyrie Irving per trattenerlo.