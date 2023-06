Mercato NBA, bomba pazzesca: Irving chiama LeBron, il retroscena

SportFair

Mentre Denver e Miami si danno battaglia nelle Finals per mettersi un anello al dito, il mercato NBA non dorme mai. E riserva bombe incredibili. Dopo l’eliminazione in finale di Conference LeBron James aveva ammesso di dover riflettere sul proprio futuro, accarezzando l’idea di un addio. Al basket o ai Lakers?

Secondo The Athletic e Bleacher Report, la seconda opzione sarebbe alquanto percorribile. C’è lo zampino di un amico, a un certo punto ex amico, poi tornato in buoni rapporti. Kyrie Irving? Sì, proprio lui.

Irving e LeBron

Campioni con i Cleveland Cavaliers nel 2016 nella storica serie finale contro gli Warriors sotto 3-1. Poi la rottura, Irving voleva uscire dall’ombra ingombrante del Re. Quindi Boston, Brooklyn e oggi Dallas.

Un girovagare che lo ha visto affiancato a stelle di primo livello come Tatum, Durant e Harden. Com’è andata lo abbiamo visto tutti: caos, problemi dentro e fuori dal parquet, addio. A Dallas l’ultima chance, con Doncic al fianco, fit complicato che ha negato addirittura i Play-in. In questo scenario la chiamata verso il ‘Prescelto’, l’unico con il quale, a conti fatti, è riuscito veramente a convivere.

LeBron James ai Dallas Mavericks?

Irving avrebbe chiesto alla dirigenza dei Mavericks di sondare la possibilità di una trade per LeBron James. Difficile, soprattutto per lo scarso interesse registrato dai Lakers, quantomeno nelle fasi iniziali. Anche i gialloviola dovranno pensare al post LeBron James prima o poi, probabilmente già dall’anno prossimo. Magari farlo con un anno d’anticipo, ottenendo asset interessanti, potrebbe rendere la transizione più semplice.

Asset interessanti… che Dallas non sembra avere. Tim Hardaway, Davis Bertans, Josh Green, Jaden Hardy la scelta numero 10 al Draft e una futura prima. Un po’ poco. Non sono pochi invece i milioni ai quali dovrebbe rinunciare LeBron James in caso di buyout, visti i 46.9 milioni attuali e la player option da 50.6 per il 2024-2025.

Il retroscena

Irving ci aveva già provato. Nel momento più nero dei Lakers, alle prese con la grana Westbrook, le difficoltà di un roster poco funzionale e con scarse prospettive di Playoff, Irving aveva chiesto alla dirigenza Mavericks di provare a imbastire una trade per convincere i Lakers a premere sul panic button e cedere LeBron James per rifondare. Scenario non concretizzatosi visti i movimenti importanti dei losangelini sul gong della trade deadline che hanno, di fatto, portato al Play-in.