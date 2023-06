Mercato NBA, Bronny agli Hawks? LeBron James fa sognare Atlanta

SportFair

Il futuro di LeBron James è uno dei temi caldi dell’estate NBA. Il ‘Re’, scottato dall’eliminazione ai Playoff contro Denver, poi campione NBA, aveva messo in dubbio il prosieguo della propria carriera accarezzando l’idea del ritiro.

LeBron James compirà 39 anni a dicembre e la fine della sua carriera è sempre più vicina. L’ultimo desiderio? Giocare nella stessa squadra del figlio e poi salutare l’NBA. Per farlo dovrà aspettare ancora due stagioni, Bronny si renderà eleggibile al Draft della stagione 2024-2025, cioè il prossimo.

Atlanta può sognare

Chi sceglierà Bronny sa che avrà anche LeBron James nell’ultima stagione della sua carriera, un fattore che in termini di attrattività, marketing e perchè no, anche di competitività non indifferente.

Il mock Draft 2024 ha segnalato Bronny come possibile pick degli Atlanta Hawks con la scelta numero 17. Nelle sue storie Instagram il cestista dei Lakers ha dunque scritto: “amici di Atlanta, la James Gang sta arrivando!“.