Marcell Jacobs: “ho fatto terapie dolorose, presto torneremo a divertirci”

Prima parte di stagione da dimenticare per Marcell Jacobs, il campione olimpico è stato costretto al forfait anche ai Giochi Europei. Il velocista azzurro non ha intenzione di alzare bandiera bianca e l’obiettivo è tornare in forma per i prossimi Mondiali di Budapest, dal 19 al 27 agosto.

Jacobs ha aggiornato sulle sue condizioni attraverso un messaggio sul profilo Instagram. “Volevo ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento che mi avete mandato, mi hanno fatto grande piacere dandomi la carica e l’energia di cui avevo bisogno. In tutto questo periodo sono rimasto sul pezzo, ho fatto quello che dovevo fare”.

“Ho fatto delle terapie che sono state abbastanza dolorose per poter recuperare il prima possibile. Tutto procede nella maniera migliore, stiamo lavorando veramente bene e non vedo l’ora di tornare in pista e gareggiare in vista del campionato del mondo tra due mesi. Grazie per il supporto. Presto torneremo a divertirci insieme”.