Manchester City-Inter: quanto guadagna chi vince la finale di Champions League?

SportFair

Questa sera Manchester City e Inter si affronteranno a Istanbul per la tanto attesa finale di Champions League. Inglesi alla ricerca del primo storico successo, nerazzurri che puntano al poker con ancora negli occhi il ricordo del Triplete del 2010 targato Mourinho.

È una partita che vale l’intera stagione, ma che avrà delle ripercussioni anche sulla prossima, soprattutto dal punto di vista economico.

Quanto guadagna l’Inter se vince la Champions League?

Per l’edizione 2022-2023 della Champions League è stato messo a disposizione un montepremi complessivo di circa 2.02 miliardi di euro. Somma destinata a crescere: nel 2024 sarà messo a disposizione 1 miliardo in più.

Ogni squadra al momento della qualificazione riceve 15.64 milioni. Per ogni vittoria sono messi a disposizione 2.8 milioni, 1 milione in caso di pareggio, 0 per le sconfitte. Previsti introiti per il passaggio di ogni turno fino all’accesso alla finale che da solo vale 15.5 milioni di euro. L’Inter ha già guadagnato, fin qui, 98 milioni di euro: in caso di successo ne guadagnerebbe altri 4.5 arrivando a superare il tetto dei 100 milioni.