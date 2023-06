Malore improvviso, retroscena Szczesny: “il cuore mi stava per esplodere”

SportFair

“È stato spaventoso. Pensavo davvero che stessi per morire“. Non fa mistero della paura provata Wojciech Szczesny, ricordando il malore improvviso che lo ha colto durante la partita di Europa League Fra Juventus e Sporting Lisbona. Il portiere polacco aveva accusato un forte dolore al petto, uscendo dal campo in lacrime per quanto stava accadendo.

Fortunatamente la situazione si risolse abbastanza agevolmente, seppur la natura del problema sia ancora un mistero. Intervistato da “Canal Plus Sport Polonia”, l’estremo difensore ha commentato l’episodio rivelando i retroscena di un momento di forte apprensione.

“Dopo aver passato una palla al difensore mi sentivo come se il mio cuore stesse per esplodere, durante un calcio d’angolo ho detto a Milik che stavo male ma i giocatori dello Sporting stavano già battendo un calcio d’angolo. – ha dichiarato – Il dolore al petto era orribile, fino ad oggi non sappiamo ancora quale fosse la ragione dietro, probabilmente problemi alla schiena / alla colonna vertebrale“.