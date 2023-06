LOVE MI 2023, Tony Effe canta ‘BOSS’: sul palco spunta Marvin Vettori

SportFair

In scena il LOVE MI, il maxi concerto di beneficenza in Piazza Duomo a Milano. Il live è stato organizzato da Fedez per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione Andrea Tudisco. Tanti gli artisti sul palco: da Lazza ad Annalisa, da Tananai a Tony Effe, da Achille Lauro a Fred De Palma.

In particolar modo non è passata inosservata l’esibizione ‘BOSS’ del rapper Tony Effe, sul palco è spuntato… Marvin Vettori, fighter MMA italiano della UFC.

Vettori e Tony Effe sono legati da un rapporto di amicizia, confermato anche dall’intevento di Vettori in aiuto dell’amico durante una rissa di qualche mese fa.