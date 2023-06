Le ultime ore di Berlusconi: la vera causa della morte, cosa è successo nella notte

SportFair

Nella mattinata odierna si è diffusa, come un fulmine a ciel sereno, la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il ‘Cavaliere’ lottava da tempo contro leucemia mielomonicita cronica. Fino alle ultime ore di vita si è dedicato a dossier delicati come la guerra in Ucraina, alla riorganizzazione di Forza Italia e al calcio, sua grande passione: sabato sera ha visto la finale di Champions League fra Manchester City e Inter.

Le ultime ore di Berlusconi: la ricostruzione

Nelle ultime ore il tracollo improvviso. La situazione clinica di Silvio Berlusconi è precipitata nella notte tra domenica e lunedì. Alberto Zangrillo, suo medico personale, è arrivato all’Ospedale San Raffaele di Milano intorno alle 4 del mattino. Poco prima delle 6 si è capito che questa volta, al contrario delle precedenti, non ce l’avrebbe fatta. I familiari più stretti hanno fatto appena in tempo all’ospedale per dargli l’ultimo saluto.

Fino all’ultimo secondo, riporta il “Corriere.it” citando gli infermieri e chi lo ha assistito, il ‘Cavaliere’ si è dedicato al lavoro: alla riorganizzazione del suo partito, all”ossessione’ per la situazione in Ucraina e la paura che la guerra potesse degenerare in un conflitto nucleare. La morte è avvenuta alle 9:30 del mattino di oggi, lunedì 12 giugno.

La causa della morte

A causare il decesso non è stata la polmonite, secondo le ultime tac i polmoni erano finalmente guariti dopo l’infiammazione delle scorse settimane. Nemmeno l’insufficienza renale, che tanto aveva preoccupato durante il penultimo ricovero, è stata la causa della morte. Berlusconi è stato portato via dalla leucemia insorta, in fase cronica, nel dicembre 2021.

Ne era seguito un lungo ricovero al San Raffaele, erano giunti degli episodi acuti come il ricovero di 45 giorni delle scorse settimane e quello di venerdì. Dallo scorso 5 aprile la situazione clinica di Berlusconi era ormai critica, il midollo non funzionava più. Quel giorno il ‘Cavaliere’ è entrato in ospedale con i valori completamente sballati e, per almeno 10 giorni, si è temuto per la sua vita.

A maggio, l’incubo sembrava finito. Berlusconi stesso aveva detto: “ce l’ho fatta anche questa volta, l’incubo è passato“. Ieri notte l’evento acuto, i valori delle piastrine e dei globuli bianchi fuori controllo, le ultime speranze spentesi nella mattinata odierna.