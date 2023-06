“Lautaro pupazzo di Agustina”: il gossip tagliente dall’Argentina

SportFair

Lautaro Martinez è soprannominato “El Toro” per la sua grinta e il suo carattere indomito, ma a quanto pare Agustina Gandolfo è perfettamente in grado di tenerlo a bada. Dall’Argentina arrivano delle voci di gossip davvero particolari riguardanti la relazione del calciatore dell’Inter con la bella influencer argentina.

Lo zampino di Wanda Nara

“La storia di Lautaro e Agustina Gandolfo inizia quando Wanda Nara li presenta“. La rivelazione arriva durante “Mitre Live” per bocca di Roberto Antonlin. Il giornalista ha aggiunto che sarebbe la wag a dire al bomber dell’Inter con chi uscire e gli avrebbe fatto cambiare anche i suoi agenti con i quali, per altro, partecipa alle riunioni.

“Più che altro per lei l’Inter non era troppo, credeva di dover lasciare il club e lo fece litigare con i suoi agenti di allora. Lui cambiò le sue abitudini alimentari, lei lo gestiva come voleva“, ha spiegato il giornalista.

L’ultimatum per il matrimonio

Fra le rivelazioni fatte durante il programma, c’è anche quella su un presunto ultimatum per il matrimonio avvenuto il 29 maggio a Villa d’Este, Como. “Lei gli diede un ultimatum prima del matrimonio. Le ha detto ‘o ti sposi o me ne vado’. – ha dichiarato Antonlin- Lautaro è un pupazzo nel loro rapporto, è lei che conduce il rapporto, e nel complesso, a livello personale e professionale, tutto è a nome suo. Lei gli dice quali vestiti indossare. Quello che so è che lui le ha detto che stavano bene così e il rapporto funzionava bene, e lei gli ha detto quella frase: ‘o ti sposi o è finita’ e Lautaro non osa mai per contraddirla. È un pupazzo che fa quello che vuole lei”.