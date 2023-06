Kyrgios si ritira dal torneo di Halle: cambia l’avversario di Sonego

SportFair

E’ in corso il torneo di Halle, in Germania e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Si è registrato subito un forfait importantissimo, quello di Kyrgios. Il tennista australiano è reduce da problemi fisici e non è ancora al cento per cento della forma.

Cambia l’avversario di Lorenzo Sonego, chiamato alla sfida contro Aslan Karatsev. Il russo entra in tabellone da “lucky loser”. Kyrgios è attualmente numero 31 del ranking ATP ed è reduce dal rendimento deludente al torneo di Stoccarda, condizionato dai problemi fisici. La modifica all’incontro coinvolge i tennisti italiani, nel turno successivo potrebbe andare in scena il derby tra Sonego e Sinner.