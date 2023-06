Che ci fa Kvaratskhelia sulle bottiglie di Coca-Cola?

SportFair

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei grandi protagonisti della stagione del Napoli e non solo. L’esterno georgiano è stato decisivo non soltanto per la vittoria dello scudetto, ma ha impressionato anche in Champions League aiutando i partenopei a raggiungere lo storico traguardo dei quarti.

Kvara ha già visto il suo volto affiancato al premio MVP della Serie A e da oggi la sua faccia sarà presente anche sulla… Coca-Cola! L’iniziativa nasce dalla partnership fra Napoli e Coca-Cola (Global Partner dal 2022). L’immagine del campione numero 77 sarà presente sulle bottiglie da 500 mln distribuite in limited edition in Georgia.

La scelta si configura nell’ambito di un progetto a supporto dei Campionati Europei UEFA Under 21 che si disputeranno in Georgia e in Romania. Kvaratskhelia parteciperà con la propria nazionale.