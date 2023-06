La Juventus fuori dalla Conference League: il motivo del ‘patto’ con la UEFA

SportFair

Sono ore calde in casa Juventus sul fronte calciatori, allenatore e questioni fuori dal campo. Le inchieste si sono concluse con l’esclusione dalla Champions League e l’intenzione è quella di evitare altre pericolose conseguenze.

Il percorso in campionato e in Europa non è stato all’altezza e sono in corso valutazioni sul fronte calciatori e allenatore. Un altro argomento caldo è quello legato alle inchieste fuori dal campo ed è in arrivo un accordo con la UEFA con l’obiettivo di evitare altre spiacevoli conseguenze nei prossimi mesi.

Il primo indizio è arrivato dal web. Sul sito della Uefa, alla sezione Conference League, in un primo momento non era presente la Juventus. Poche ore dopo è stata inserita e l’errore ha aperto la questione sulla presenza dei bianconeri alle prossime competizioni europee.

Secondo le ultime notizie, infatti, i bianconeri potrebbero ‘firmare’ un patto con la UEFA. Le indagini sui conti del club hanno portato all’apertura di un fascicolo per “potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario”. A questo punto, dopo il passo indietro sulla Superlega, i bianconeri potrebbero convincersi alla rinuncia alla Conference League per evitare di dover scontare l’estromissione di un anno dalle competizioni UEFA.