NBA, incredibile: Jokic ha perso il trofeo di MVP delle Finals

“Io penso di poter migliorare ancora, ma ovviamente questo vuol dire sacrificarsi. E la pallacanestro non è la cosa più importante della mia vita, è solo un qualcosa che mi viene bene fare“. Queste parole descrivono perfettamente Nikola Jokic. Talento sconfinato e passione per il basket, ma nessuna ossessione. Il cestista serbo si diverte a giocare, ma non considera la pallacanestro la cosa più importante della sua vita.

Ci vuole coraggio a dirlo dopo essere appena diventato Campione NBA con i Denver Nuggets (primo titolo della storia) e aver vinto il titolo di MVP delle Finals. A proposito di questo… il trofeo è sparito. O meglio: Jokic non lo trova più!

Durante l’intervista con Malika Andrews di ESPN, Jokic ha spiegato: “non so più dov’è (il trofeo, ndr). L’ho lasciato nella stanza del nostro magazziniere ma non era più lì. Spero che prima o poi arrivi a casa mia, però“. C’è chi si porta il trofeo nel letto per dormirci insieme dopo la vittoria, Jokic è semplicemente fatto diversamente da tutti gli altri. E lo amiamo così.