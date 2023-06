Jack Miller attacca Marquez: “non ti pagano per fare la principessa”

SportFair

Jack Miller non le manda a dire e nel mirino è finito Marc Marquez. Lo spagnolo è reduce dal forfait in Germania dopo una brutta caduta e la decisione è stata quella di non rischiare. “Dopo 4-5 cadute e quella di stamani, preferisco non fare la gara. Non mi sento proprio pronto, ho preso tante botte. Avevo l’adrenalina in corpo. Quando però sono arrivato nel mio ufficio e ho ripensato a tutto quello che avevo fatto per un settimo posto sullo schieramento, ho capito che qualcosa non andava. Ho pensato solo ad arrivare al traguardo. Non vale la pena rischiare per così poco”, la parole.

Le dichiarazioni hanno scatenato le reazioni e la risposta di Miller non si è fatta attendere. “Le Ducati in questo momento stanno facendo bene, nessuno lo mette in dubbio, ma non sono sempre state così forti. Le prenderemo. Siamo gli unici a non lamentarsi delle nostre moto. Invece cerchiamo di fare qualcosa per risolvere i nostri problemi. Gli altri fanno solo i capricci e ripetono che la loro moto è una m…. . È semplice”, le parole a Marca.

Secondo Miller anche Marc Marquez per certi versi è addirittura il responsabile di questa crisi tecnica della Honda: “ha licenziato il 99% degli ingegneri che erano lì per sistemare i suoi ragazzi e ora non riesce nemmeno a chiudere un giro. È colpa sua. Tutti si lamentano della sua moto, ma in realtà dovrebbero tapparsi la bocca e fare quello che devono. Ti pagano per correre, non per fare la principessa e lamentarti della moto”.