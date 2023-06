Infortunio Fognini, retroscena Roland Garros: entità e tempi di recupero

SportFair

Fabio Fognini ha giocato al Roland Garros con un infortunio. Il tennista ligure ha rimediato uno strappo addominale del doppio, ma ha voluto comunque giocare il match contro Ofner nonostante il problema fisico. Infortunio che, ovviamente, è peggiorato: Fognini dovrà state fermo circa 1 mese e mezzo.

Lo rivela, a OA Sport, Corrado Barazzutti, coach di Fognini: “non avrebbe dovuto giocare contro Ofner perché il giorno prima, nel match di doppio perso con Bolelli, ha avuto uno strappo addominale. Lui ha voluto lo stesso scendere in campo e, nei fatti, non poteva tirare di dritto come voleva e serviva piano…Chiaramente, ha peggiorato la situazione e lo strappo è diventato più importante. Di conseguenza, dovrà stare fermo dalle 4 alle 6 settimane“.