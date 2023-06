Terribile incidente, il mondo dei motori piange la morte di Raul Torras Martinez

SportFair

Una tragedia si è verificata nel mondo dei motori, durante il Tourist Trophy. E’ morto Raul Torras Martinez, aveva 46 anni ed è la 267ª vittima del Tourist Trophy. L’annuncio è arrivato direttamente dagli organizzatori. L’incidente si è verificato al terzo e ultimo giro. Il pilota aveva deciso di prendere parte alle gare di tutte le categorie con Honda, Yamaha e Aprilia.

Raul Torras Martinez era un pilota esperto, aveva gareggiato anche alla North West 200, all’Ulster Grand Prix e al Macau Grand Prix.

“È con grande tristezza che l’Isle of Man TT Races può confermare la perdita di Raul Torras Martinez a seguito di un incidente nell’ultimo giro della prima Supertwin Race dell’Isle of Man TT Races 2023. Il sorriso di Raul era contagioso e il suo amore per il TT e lo sport delle corse su strada era evidente a chiunque avesse la fortuna di incontrarlo”, si legge nel comunicato ufficiale degli organizzatori.