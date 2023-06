Helmut Marko snobba Leclerc: “i più forti sono Verstappen, Hamilton e Alonso”

SportFair

Si avvicina il ritorno in pista per il campionato di Formula 1 e l’attesa per il gran premio d’Austria è altissima. Il gran premio in Canada ha confermato il passo in avanti della Ferrari dal punto di vista delle prestazioni e soprattutto Leclerc dovrà tirare fuori il massimo dalla monoposto e dimostrare tutto il talento.

Helmut Marko ha analizzato i piloti di Formula 1: “Alonso e Hamilton potrebbero, al massimo, tenere il passo di Verstappen. Questi tre piloti sono semplicemente i più forti, e tra questi spicca ancora Max. Perché rifila questo distacco a Perez? Semplice: perché Max è Max”, le parole del manager austriaco. Il mancato riferimento a Leclerc non è passato di certo inosservato nell’ambiente Formula 1.