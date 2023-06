Qual è il problema della Ferrari di Leclerc? Partirà dalla pitlane in Spagna

SportFair

La stagione della Ferrari è iniziata ben al di sotto delle attese, ma uscire nel Q1 delle qualifiche del Gp di Spagna è decisamente troppo. Protagonista, suo malgrado, Charles Leclerc che nella prima sessione delle qualifiche ha chiuso con 19° tempo, meglio solo di Sargeant.

Eliminazione scottante quella del monegasco che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato di aver avuto problemi nelle curve a sinistra e di sentirsi sorpreso nel sentire, dopo le opportune verifiche dei tecnici, che la sua macchina fosse in perfette condizioni. È chiaro che qualcosa sia andato storto, ma cosa?

I problemi della Ferrari nel Q1

Si era ipotizzato un problema di assetto o di temperatura delle gomme, ma entrambi sarebbero da escludere. Le difficoltà della Ferrari di Charles Leclerc nel Q1 sul circuito del Montmelò sarebbero da attribuire a un problema riguardante l’erogazione dell’energia elettrica del sistema ibrido. Dubbi anche sulla frizione e sul differenziale.

Leclerc partirà dalla pitlane

Vista la 19ª posizione di partenza, in Ferrari si è deciso di levare via ogni dubbio e non rischiare. Cambiati elementi power unit e retrotreno: Charles Leclerc partirà dunque dalla pit lane.