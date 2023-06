Golf, Travelers Championship: date, montepremi e golfisti in gara

SportFair

Francesco Molinari torna subito in campo per prendere parte al Travelers Championship, uno dei tornei “elevati” del PGA Tour con un montepremi di 20 milioni di dollari e prima moneta di 3.600.000 dollari, in programma dal 22 al 25 giugno sul percorso del TPC River Highlands, a Cromwell nel Connecticut.

I golfisti in gara

Come sempre in questi eventi il field è di ottimo livello con otto tra i primi dieci del World Ranking compresi i primi sei, che saranno gli indiscussi favoriti: nell’ordine Scottie Scheffler, Jon Rahm, Rory McIlroy, Patrick Cantlay, Viktor Hovland e Xander Schauffele, che difende il titolo. Con loro anche Matt Fitzpatrick (n. 8) e Max Homa (n. 9), mentre dei top ten saranno assenti l’australiano Cameron Smith (n. 7), tra i protagonisti del precedente US Open e membro della Superlega Araba, e Jordan Spieth (n. 10), che si è concesso un turno riposo dopo la delusione del taglio subito nel Major.

Pone la sua candidatura a possibile protagonista Wyndham Clark, vincitore a sorpresa dell’US Open, ma avranno buone possibilità anche Tony Finau, Cameron Young, Collin Morikawa, Tommy Fleetwood e Justin Thomas, altro deluso a Los Angeles (out dopo 36 buche) in cerca di riscatto. Francesco Molinari ha necessità di riproporsi ai livelli di inizio stagione dopo essere andato fuori gioco a metà gara in cinque delle ultime sette apparizioni.

Al torneo, nato nel 1952 (si impose Tedd Kroll) e giunto alla 72ª edizione, prendono parte altri cinque past winner: Harris English (2021), Chez Reavie (2019), Russell Knox (2016), Kevin Streelman (2014) e Stewart Cink, uno dei cinque giocatori capaci di vincere due volte (1997 e 2008). In un evento in cui è difficile ripetersi hanno ottenuto quattro titoli Billy Casper, tra il 1963 e il 1973, e tre Bubba Watson, tra il 2010 e il 2018. Doppietta anche per Arnold Palmer, Paul Azinger, Peter Jacobsen e per Phil Mickelson, unico ad averla realizzata di seguito (2001-2002).

Dove vedere il torneo

Il torneo su Discovery Plus e su Eurosport 2 – Il Travelers Championship sarà teletrasmesso in diretta da Discovery Plus e da Eurosport 2. Prima e seconda giornata, dalle ore 21 alle ore 24 su entrambe le piattaforme.