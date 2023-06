Golf, BMW International Open: date, montepremi e golfisti in gara

SportFair

Quartetto italiano al BMW International Open, il torneo del DP World Tour che avrà luogo dal 22 al 25 giugno al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera in Germania. E’ composto da Guido Migliozzi, Renato Paratore, Filippo Celli ed Edoardo Molinari, uno dei vice capitani del Team Europe alla prossima Ryder Cup.

La sfida con il Team USA è sempre più vicina (oggi mancano 100 giorni all’inizio) e pertanto saranno della partita anche il capitano Luke Donald e gli altri due vice capitani, Nicolas Colsaerts e Thomas Bjorn, che ha vinto questo evento per due volte, i quali cercano indicazioni e conferme per assegnare poi le sei wild card a loro disposizione.

E sul field, di qualità, pesa l’appuntamento al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (29 settembre-1 ottobre), perché ci sono cinque giocatori nella top ten della classifica European Points, che assegna di diritto tre lasciapassare in squadra, e ben quindici vincitori stagionali, dei quali 12 europei tutti con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dello staff continentale.

I golfisti in gara

Nella 34ª edizione del torneo, nato nel 1989, difende il titolo il cinese Haotong Li in un contesto che comprende altri cinque past winner, il citato Bjorn (2000, 2002), il paraguaiano Fabrizio Zanotti (2014), gli inglesi David Horsey (2010) e David Howell (2005), alla 715ª presenza sul DP World Tour e sempre più vicino al recordman di presenze, lo spagnolo Miguel Angel Jimenez con 720, e l’altro iberico Pablo Larrazabal, anche lui autore di una doppietta (2011, 2015), prerogativa di altri due atleti, lo svedese Henrik Stenson (2006, 2016) e lo statunitense Paul Azinger (1990, 1992). Un solo italiano ha vinto il torneo, Andrea Pavan nel 2019, che non sarà al via.

Tra i primi dell’European Points saranno particolarmente motivati il tedesco Yannik Paul (n. 3), il francese Victor Perez (n. 4), il polacco Adrian Meronk (n. 5) e gli iberici Jorge Campillo (n. 9) e lo stesso Larrazabal (n. 10), gli ultimi quattro a segno in stagione. Così come, tra gli altri, gli inglesi Daniel Gavins e Dale Whitnell, il transalpino Antoine Rozner e il tedesco Marcel Siem, tutti in buona condizione. Tra i favoriti anche i sudafricani Ockie Strydom (due successi) e Thriston Lawrence (uno) fuori dall’ambito Ryder Cup, ma in grado di contribuire allo spettacolo.

Tra gli italiani il migliore nel ranking è Guido Migliozzi che, con i tanti punti Ryder Cup a disposizione ha ancora chance da giocarsi, a patto che ritrovi quella condizione che è nelle sue corde. Molinari sta conducendo un’annata con qualche buon acuto, mentre per Paratore e Celli è un’occasione da non perdere perché non ne avranno molte per esprimersi sul DP World Tour. Il montepremi è di 2.000.000 di dollari (circa 1.830.000 euro).

Dove vedere il torneo

Il torneo su SKY e su NOW – Il BMW International Open sarà trasmesso in diretta da Sky, sul canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW. Prima e seconda giornata, dalle ore 12,30 alle ore 18.