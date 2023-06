Giro di Svizzera: Evenepoel vince la settima tappa e piange per Mader | VIDEO

SportFair

Grande emozione durante la settima tappa del Giro di Svizzera. E’ andato in scena l’omaggio per Gino Mader, morto dopo la terribile caduta in un burrone. La settima tappa si è accesa a 30 chilometri dall’arrivo e si è conclusa con lo scatto decisivo di Evenepoel. Il belga è stato protagonista di un trionfo in solitaria e la vittoria è stata dedicata a Gino Mader.

A pochi metri della linea bianca Evenepoel manda un bacio al cielo, alza le dita in alto e si batte il petto in onore dello svizzero Gino Mader.