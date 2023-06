Giro del Delfinato, Vingegaard trionfa sul Col de la Croix de Fer | CLASSIFICA

SportFair

Seconda vittoria per Jonas Vingegaard al Giro del Delfinato. Il ciclista danese mette il proprio timbro nella penultima tappa e mette in ghiaccio la maglia gialla in vista della tappa conclusiva di domani.

A Vingegaard è bastato uno scatto perentorio, quando mancavano 5 km alla conclusione, per stroncare gli avversari sul durissimo terreno del Col de la Croix de Fer. Solo Adam Yates, secondo al traguardo odierno, è riuscito a limitare i danni accumulando però 41” (2’11” il gap complessivo). Jai Hindley ha completato il podio di giornata.