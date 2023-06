Giro del Delfinato, Bjerg batte Vingegaard a cronometro nella 4ª tappa

SportFair

Doppietta danese nella 4ª tappa del Giro del Delfinato. Nella cronometro individuale di Cours-Belmont-de-la-Loire lunga 31.1 km si è imposto Mikkel Bjerg firmando la doppietta successo di tappa e maglia gialla da leader della classifica. Il danese ha fermato il cronometro in 37’28” correndo a una media di 49.804 km/h.

Secondo posto per il connazionale Jonas Vingegaard arrivato con 12” di ritardo. Il vincitore dell’ultimo Tour de France ha lanciato comunque un grande segnale tanto per il Giro del Delfinato quanto per la Grande Boucle. Terza piazza per Remi Cavanga a 27”.